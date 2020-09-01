Невестка Крапивина рассказала о последних днях жизни писателя

Москва, 1 сентября. Невестка скончавшегося писателя Владислава Крапивина опровергла слухи о том, что у мужчины был коронавирус. По всем признакам мужчину поразил инсульт, а в медучреждении у него развилась старческая пневмония. Врачи вернули писателя домой через три недели в очень плохом состоянии.

По словам невестки, близкие не узнали писателя, когда тот вернулся из больницы. Мужчина плохо говорил, а также у него были серьезные проблемы с ногой.

«Это было тело в памперсе. И мы были просто в шоке от того, что он не двигался, от того, что он плохо разговаривал, от того, что у него была не нога, а сплошная гематома», — рассказала она.

При этом женщина отметила, что в другой больнице медики боролись за жизнь писателя. Она рассказала, что на ноге у Крапивина начался сепсис. Родственники будут настаивать на проведении вскрытия для полного понимания всей картины, передает телеканал «360».

Она добавила, что писатель не был человеком, который медленно угасал. У него было много планов на будущее, он всегда был самостоятельным, бодрым и сохранял ясность ума. Все началось 15 июля, когда Крапивин упал. По всем симптомам у него был инсульт.

Напомним, что Владислав Крапивин умер 1 сентября в Екатеринбурге на 82-м году жизни. Он автор множества детских книг, среди которых «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад», «Тень каравеллы» и другие.