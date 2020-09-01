Эксперт объяснил, почему борьба с Nord Stream 2 станет фатальной для США

Борьба Соединенных Штатов с «Северным потоком — 2» может стать фатальной для Вашингтона. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Нечистоплотные методы Вашингтона

Односторонние санкции США по «Северному потоку — 2» нелегитимны, это методы нечистоплотной конкуренции. С таким заявлением глава МИД России Сергей Лавров выступил перед студентами МГИМО.

По его словам, любые односторонние ограничительные меры нелегитимны, легитимными являются только санкции, которые инициирует Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Все остальное, как считает министр, — это попытки подорвать международное право.

«В случае с «Северным потоком — 2» совершенно откровенно имеют место методы нечистоплотной конкуренции. Американцы открыто заявляют, что «Северный поток — 2» необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы. И что для энергобезопасности Европы она должна покупать сжиженный природный газ из Соединенных Штатов, для чего нужно потратить гораздо больше, нежели стоимость газа, который будет поступать по новым трубопроводам на европейский континент», — заявил Лавров.

Лавров отметил, что подобные заявления аррогантны, «они показывают полное неуважение США к своим союзникам».

США боятся конкуренции

Сергей Простаков обратил внимание, что слова Лаврова о нелегитимности американских санкций абсолютно соответствуют действительности. Однако в Вашингтоне не раз показывали, что свои действия они готовы обосновывать любыми мотивами, не заботясь об их правдоподобности. И главная причина санкций США — это их собственная выгода, а не декларируемые их властями принципы демократичности, законности и прав человека.

«Сейчас ограничения, накладываемые правительством США, служат для сохранения господствующего положения американской экономики, обеспечивают геополитическое господство Вашингтона в созданных им альянсах и объединениях государств. Несмотря на огромную силу в руках американских властей, подобная политика в реальности показывает боязнь честной конкуренции, и шире — боязнь потерять мировое лидерство», — пояснил Сергей Простаков.

По его словам, стране, в которой все благополучно с экспортным потенциалом экономики, выгодны как можно более свободные торговые отношения. На газовом рынке своими ограничениями ради остановки «Северного потока — 2» США показывают, что конкуренция для них смертельно опасна.

«Для Европы американские санкции служат индикатором состояния отношений с США и их перспектив. Американцы показывают своими антироссийскими действиями еще и полное пренебрежение европейскими интересами. И лучше понимание и взаимное уважение по обеим сторонам Атлантики от этого не станет. А действия, основанные лишь на грубой силе, когда она постепенно убывает, могут стать фатальными для Вашингтона», — заключил Сергей Простаков.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.