Политолог назвал цель провокаций НАТО у границ РФ перед выборами в США

Москва, 1 сентября. Использование военными НАТО систем РСЗО на совместных с США учениях в Эстонии является провокацией и вызывает у России справедливые опасения, заявил профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта.

По словам политолога, любые военные учения на границе с другой страной вызывают подозрения и способствуют росту напряженности.

«Иными словами, войска, которые находятся рядом с соседним государством, могут представлять опасность по самым различным причинам — это стратегические планы, намерения спровоцировать, допущенные военными ошибки и другое», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Почта отметил, что США до сих пор проводят политику сдерживания России на геополитическом, экономическом направлениях. Эксперт подчеркнул, что реакция США на подобные учения у границ Штатов вполне предсказуема. Профессор считает, что после распада СССР НАТО стремительно умирала из-за отсутствия поводов для существования.

«Борьба с терроризмом для НАТО казалась слишком мелкой задачей. Однако сейчас, по мнению Североатлантического альянса, на международной арене появились две страшные угрозы — это Российская Федерация и Китай», — добавил Почта.

По мнению эксперта, провокационные учения у границ РФ в преддверии выборов президента США имеют одну цель ― продемонстрировать господство США и что-то доказать миру в ходе организации учений войск НАТО. Почта допустил, что в будущем давление НАТО и Вашингтона на Россию будет только возрастать.