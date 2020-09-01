Плохое настроение может возникать у каждого человека. Но если периоды хандры затягиваются, на их фоне наблюдаются апатия и бессилие, ухудшается самочувствие, речь может идти о развитии депрессии. И женщины в силу особенностей организма особенно склонны к этому заболеванию.

Почему возникает болезнь? Как лечат депрессию у женщин? И как бороться с ней самостоятельно? На эти вопросы отвечает врач психиатр, психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт.

Причины депрессии у женщин

Депрессия — болезнь многогранная, она проявляется множественными расстройствами как на клеточном уровне, так и в работе органов и систем. Сегодня она включена Всемирной организацией здравоохранения в международную классификацию болезней. Врачи психиатры всего мира ежедневно сталкиваются с ее проявлениями, а в своей работе используют общепринятые стандарты лечения. Но до сих пор причины развития депрессии до конца не установлены. Почему одних людей она преследует в течение всей жизни, а у других никогда не проявляется, точно не известно.

Однако ясно, что в ее развитии не последнюю роль играют гормоны. Когда выработка биологически активных веществ, ответственных за настроение, эмоции, работоспособность, нарушается, может возникать депрессия. Особое значение в этом процессе имеют гормоны:

серотонин;

дофамин;

норадреналин.

Их называют нейромедиаторами, то есть веществами, оказывающими воздействие на работу нервной системы. В последние годы исследованиями установлено влияние на психическое состояние человека и других биологически активных веществ: мелатонина, глюкокортикоидных гормонов, даже факторов иммунной системы. Что из этого перечня первично, науке только предстоит разобраться.

Но уже сегодня можно точно говорить о том, что депрессия у женщин возникает чаще, чем у мужчин. И виной тому — сильное подчинение женского организма гормонам. В определенные моменты жизни в теле происходят гормональные колебания, и тогда риск развития депрессии у женщин повышается. Врачи выделяют три наиболее опасных периода:

подростковый возраст;

послеродовой период;

климактерический период.

«Дебют депрессивного расстройства может состояться после родов, — комментирует врач психиатр Кристина Вирт. — Причина тому — гормональная встряска в организме. Нередко депрессия развивается у женщин после 50 лет на фоне гормональных изменений. В эти периоды нужно быть особенно внимательной к своему состоянию и самочувствию».

Признаки депрессии у женщин

Врачи выделяют основные и второстепенные симптомы депрессии. К первой группе относят снижение энергии, ухудшение настроения, невозможность получать удовольствие от вещей, которые неизменно радовали раньше.

На этом фоне могут возникать и другие признаки. Женщина может замечать, что у нее не получается сосредоточиться на разговоре или запомнить важную информацию. Снижается самооценка, возникают мысли о личной или профессиональной несостоятельности. В отношении кого-то из близких могут возникать идеи виновности, а жизнь кажется потерянной, бесперспективной.

Родные тоже могут заметить изменения в поведении матери, супруги. Симптомом депрессии становится нарушение аппетита, когда женщина отказывается от еды или, наоборот, начинает есть слишком много. Нарушаются сон и его качество: бессонница вызывает сложности с пробуждением утром, в течение дня преследуют вялость, апатия. В отношениях с партнером наблюдается сильный спад: теряется половое влечение, а в моменты близости женщина не испытывает удовольствия.

«Симптомы депрессии у женщин после 30, 40, 50 лет одинаковы, — уточняет врач психиатр Кристина Вирт. — Меняются только мысли, которые приходят во время депрессивного состояния».

Диагностика

Первым звоночком к нарушению психического здоровья должны стать снижения настроения и постоянно преследующий упадок сил. Могут наблюдаться и другие симптомы, более или менее выраженные.

В этом случае стоит обратиться к специалисту или проверить признаки депрессии с помощью теста. Для диагностики врачи используют шкалы, самая известная из которых — шкала Аарона Бека. Использовать ее можно и для самодиагностики.

«Сегодня шкалы для определения депрессии доступны в Интернете, — комментирует Кристина Вирт. — Можно пройти тестирование онлайн и определить, есть ли депрессивное состояние».

Лечение депрессии у женщин

Для лечения депрессивных расстройств врачи используют методы:

фармакологический — с применением лекарственных препаратов;

психотерапевтический — установление глубокого личного контакта врача с пациентом, коррекция мыслей и поведения.

При легкой степени расстройства может быть достаточно психотерапии. При умеренной, тяжелой степени не обойтись без лекарственных препаратов, которые назначает врач с учетом тяжести состояния. Одни средства могут использоваться при амбулаторном лечении, когда женщина проходит курс в домашних условиях. Другие — требуют лечения в стационаре, их применение в медицинской практике строго контролируется.

«В первую очередь для лечения депрессии применяется психотерапия, — уточняет врач психиатр Кристина Вирт. — На сегодняшний день лучшие результаты показывает когнитивно-поведенческая терапия, ее разные типы и их сочетания. У лекарственных средств есть побочные эффекты, поэтому врачи назначают их только в том случае, если обойтись без них нельзя».

Лекарства для лечения депрессии

Выбор лекарственных препаратов определяется степенью депрессивного расстройства. Для лечения в амбулаторных условиях и при легкой степени расстройства используются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина или сразу двух нейромедиаторов: серотонина и норадреналина.

Чтобы понять принцип их действия, нужно немного углубиться в анатомию. Со школьных лет мы помним, что нервные клетки, называемые нейронами, имеют отростки. По этим отросткам нервные импульсы передаются от одного нейрона к другому, а вместе с ними переходят и вещества нейромедиаторы, например, серотонин или норадреналин.

Когда с выработкой нейромедиаторов все в порядке, нервной системе достаточно этих веществ для запуска биоэлектрических реакций. А они, в свою очередь, нужны для здоровых эмоций, энергичности и хорошего самочувствия. Когда веществ недостаточно, один из естественных для здорового организма процессов начинает вредить. Дело в том, что нейроны не используют нейромедиаторы в полном объеме. Нередко серотонин, который «осел» на соседней клетке, не успевает использоваться и с помощью специального белка возвращается обратно в родительскую клетку и уничтожается.

Препараты, используемые в психиатрии для лечения депрессии из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина или норадреналина, блокируют тот самый белок, который отправляет нейромедиаторы «на утилизацию». Благодаря этому концентрация нейромедиаторов в межклеточном пространстве увеличивается, их становится более-менее достаточно для работы нервной системы, что улучшает самочувствие пациента.

«Более сложные препараты антидепрессивного ряда блокируют фермент, который разрушает нейромедиаторы, — отмечает врач психиатр Кристина Вирт. — Но они имеют и больше побочных эффектов, поэтому при легкой степени депрессии их не используют. Препараты группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина признаны золотым стандартом современного лечения психических расстройств».

Но бывает так, что эти лекарства не помогают. Тогда врач может принять решение о назначении других препаратов. Например, нормотимиков, которые называют «стабилизаторами настроения», или антипсихотических препаратов в небольших дозах, которые используются при лечении шизофренических расстройств, галлюцинаций. Важно понимать, что выбор лекарственного средства зависит от состояния пациента, и если есть возможность не использовать «тяжелую артиллерию», врач не будет назначать такие средства.

«У антидепрессантов есть побочные эффекты, — продолжает Кристина Вирт. — Они влияют на организм в целом. Могут развиваться сонливость или, наоборот, возбуждение. Пациентку могут беспокоить тошнота, сухость во рту, нарушения менструального цикла, даже аллергические реакции. Но препараты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина наиболее безопасны и лучше переносятся».

Недостатком этих средств можно считать продленное действие. Они обладают накопительным эффектом и начинают работать не раньше, чем через 2-6 недель. Всемирная организация здравоохранения рекомендует принимать их в течение полугода. Если состояние улучшается, через 6 месяцев врач может принять решение о завершении медикаментозного курса.

Как женщине выйти из депрессии без лекарств

Когда врач не видит необходимости в применении лекарственных средств, восстановить психическое здоровье помогает когнитивно-поведенческая терапия. Ее задача — увеличить энергетический потенциал женщины и вернуть ей былую активность.

В ходе лечения пациент получает от врача задания — ежедневно делать немного больше, чем вчера. «Нагрузку» увеличивают постепенно, нередко на возвращение привычных бытовых навыков уходят недели и месяцы. Но под руководством специалиста терапия работает и помогает женщинам справляться с депрессией без лекарств.

«Нужно внедрять в жизнь удовольствия, — отмечает врач психиатр Кристина Вирт, — все, что радовало раньше. Не стоит ожидать от женщины, что она сама проявит инициативу и вспомнит о каких-то приятных для нее занятиях. Скорее всего, в депрессивном состоянии таких желаний не будет. Поэтому действия должны быть механическими, обязательными. Если раньше женщине нравилось читать, она ежедневно должна читать. Пусть немного — всего пару страниц или 15 минут, но каждый день».

Близкие могут помочь вернуть счастье в жизнь матери, супруги. Специалист предупреждает, что опасно требовать от женщины взять себя в руки, встать с кровати, заняться привычными делами. Все это не сработает, а отсутствие поддержки родных только усугубит состояние. Важно помнить, что депрессия — это не лень и не минутная хандра, это болезнь, которую невозможно вылечить, приняв таблетку. Она нарушает состояние организма, серьезно влияет на самочувствие, меняет естественные процессы в теле. На восстановление психического здоровья нужно время, но помощь и терпение близких станут необходимой опорой для женщины на пути к выздоровлению.