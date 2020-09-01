Поклонники позавидовали похудевшему Лазареву

Москва, 1 сентября. Певец Сергей Лазарев похвастался через Instagram своей спортивной фигурой. Знаменитость на фото позирует перед зеркалом с голым торсом. Поклонники с восхищением оценили внешний вид звезды. Некоторые даже позавидовали.

Публикуя фотографию, исполнитель также продемонстрировал, что убрал жир вокруг живота. Своим внешним видом он доволен. По словам Лазарева, он чувствует себя на 18 лет.

«Минус 12 килограммов за четыре месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота. Но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы. Дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, а так, я доволен, мне снова 18», — поделился позитивом музыкант.

Несколько фолловеров эмоционально оценили хорошую спортивную форму знаменитости.

«Я подавилась слюнями, спасибо», — написала девушка.

«Серега, ты слишком горяч. Это из-за тебя в Москве такая жара сейчас?» — не сдержал эмоции пользователь.

«Я бы даже сказала, 17. Вы просто огонь. Нужен огнетушитель», — выразила восхищение подписчица.

Одна из поклонниц попросила певца рассказать, как ему удалось избавиться от жира.

Однако несколько фолловеров посчитали, что исполнитель слишком сильно похудел.

Ранее музыкант опубликовал фото, на котором показал сделанную татуировку. В ответ он получил издевательские насмешки фолловеров.