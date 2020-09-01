Бывший тренер «Спартака» и СКА Милош Ржига скончался на 62-м году жизни

Москва, 1 сентября. Экс-тренер московского хоккейного клуба «Спартак» и петербургского СКА Милош Ржига скончался на 62-м году жизни. Ранее тренер был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Праги.

18 августа в СМИ появилась информация о том, что Ржига был доставлен в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Медики сообщали, что в последние несколько недель здоровье тренера резко ухудшилось, однако причина госпитализации так и не была названа.

«Весь последний месяц отец боролся с болезнью. Прошу его друзей, хоккейное сообщество и болельщиков почтить его память», — сообщил Милош Ржига-младший.

Чешский тренер Милош Ржига был известен в РФ по работе с воскресенским «Химиком», московским «Спартаком», мытищинским «Атлантом», петербургским СКА и омским «Авангардом».