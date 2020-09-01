Экс-замглавы Минсельхоза рассказал об угрозе зараженных фруктов из Турции

Четыре партии фруктов из Турции пришлось отправить на карантин в порт Туапсе из-за средиземноморской плодовой мухи. Член Общественного совета при Минсельхозе России Сергей Королев рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей об особенностях вредителя и о борьбе с мухой на территории России.

«Это постоянная ситуация, когда именно в этих широтах плодовые мухи развиваются, для них Средиземноморье — благоприятный климат. Они появляются в том числе из-за того, что местные фермеры не применяют средства для защиты своих собственных плодовых насаждений от насекомых. Наши производители не должны из-за этого страдать. На страже проблем, которые могут возникнуть, Россельхознадзор, который все контролирует», — рассказал эксперт.

Зараженными оказались 58 тонн фруктов, которые были запрещены к ввозу, чтобы вредитель не распространялся на территории РФ. Средиземноморская плодовая муха вызывает преждевременное гниение плодов, что делает их опасными для употребления в пищу. Королев отметил, что отечественные органы грамотно работают, и это позволяет избежать возможных проблем.

«Это ситуация, которая находится на постоянном мониторинге у наших специальных служб, связанных с санитарным и ветеринарным надзором. Они выполняют свою работу достаточно качественно, не допускают этих вредителей на наш рынок», — высказался экс-замглавы Минсельхоза Королев.

Несмотря на частые проблемы, связанные с некачественными фруктами и овощами из Турции, Россия пока не принимает меры по прерыванию экспорта. Но член Общественного совета при Минсельхозе России отметил, что если нарушения приобретут более масштабный характер, то в российско-турецкие торговые отношения будут внесены изменения.

«Вводить какие-то санкции — это решение, которое должен принимать Россельхознадзор. Если эти случаи не единичные, а носят массовый характер, то, я думаю, Россельхознадзор примет необходимые решения. Но если нашли в одной партии, то из-за этого бойкотировать целую страну преждевременно и не совсем целесообразно. Опять же, повторюсь, что если это начинает носить постоянной характер, то стоит задуматься, что происходит в тех странах, откуда везутся эти фрукты, и какие решения нужно предпринять, чтобы обезопасить свое собственное производство», — считает эксперт.

Напомним, что ранее Россия ввела квоты на поставку турецких томатов, которые уступают по качеству отечественным. Благодаря отсутствию масштабного экспорта помидоров из Турции россияне перестали есть «резиновые» помидоры, которые выросли на пестицидах.