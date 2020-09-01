Врач назвала факторы укрепления иммунитета

Осень и ее неотъемлемые атрибуты — похолодание и дожди — часто ассоциируются с подъемом заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом. Как защитить себя и свою семью от болезней и укрепить свой иммунитет? Об этом рассказала врач-иммунолог, диетолог Марина Аплетаева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Иммунитет — это защитная система нашего организма. Поддерживать его человек должен постоянно, подчеркнула Марина Аплетаева. Врач назвала факторы, влияющие на укрепление иммунной системы организма.

«Мы все время должны работать над тем, чтобы у нас был крепкий иммунитет. Это многокомпонентная программа. Это и питание, и оздоровление, и физическая нагрузка — все это улучшает наш иммунный статус. Никаких специфических препаратов в этом случае не нужно», — сказала Марина Аплетаева в комментарии ФАН.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее предупреждала, что осенью 2020 года и предстоящей зимой в Россию могут прийти новые штаммы вируса гриппа, «от которых мы не прививались ни в прошлом году, ни в предыдущие годы». А некоторые ученые опасаются, что на этот же период придется новый всплеск пандемии COVID-19 в мире.

Самое главное в процессе противостояния вирусным заболеваниям — их профилактика, считает иммунолог.

«Сюда входит комплекс оздоровительных мероприятий: свежий воздух, прогулки, физическая активность. Важно и правильное питание: меньше фастфуда. Все это относится к ряду мероприятий, связанных с укреплением иммунитета. Еще один важный момент: для профилактики любого заболевания важно максимально исключить контакты с больными людьми. Минимум контактов — максимум возможности не заразиться», — подчеркнула специалист.

А вот излишне налегать осенью на «укрепляющие иммунитет» продукты — имбирь, чеснок и лимоны — врач не рекомендует.

«Это нерационально и неверно. Одномоментно это помочь не может. Только в долгосрочной перспективе включение в рацион какого-либо вида продуктов может оказать положительный эффект. Сейчас, осенью, появляется много продуктов с высоким содержанием бета-каротина. Это свежая морковка, дыни, тыквы, арбузы. Компоненты, которые они содержат, помогают нам создать депо веществ, которые будут бороться с вирусами и инфекциями. Сезонность фруктовая и овощная заложена в природе, и то, что нам нужнее всего осенью, созревает именно в этот период. Так что необязательно есть какую-то экзотику, которая привезена к нам за десятки тысяч километров, — сезонные наши овощи и фрукты тоже помогают», — сказала Марина Аплетаева.

Отдельное внимание стоит уделить вакцинации от гриппа. В Москве уже с 1 сентября начали работать 450 пунктов, где жители столицы могут сделать прививку от гриппа.