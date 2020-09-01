Кошкин назвал сигналом Западу предупреждение Лаврова не трогать Белоруссию

Агрессивная риторика Запада в отношении властей Белоруссии — попытка выработать новую методику проведения цветных революций.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления перед студентами МГИМО сообщил, что заявления лидеров западных стран по ситуации в Белоруссии «неэтичны и показывают отсутствие у них навыков дипломатии».

«Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Белоруссии генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию», — уверен министр.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что действия западных лидеров демонстрируют «отсутствие навыков дипломатии, элементарных дипломатических навыков».

«Это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения. Мы это видим, и мы на это обращаем внимание», — сказал Сергей Лавров.

По его словам, Российская Федерация считает, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Белоруссии нет. Республика должна сама решать свои проблемы, без чьего-либо вмешательства.

С заявлением главы МИД РФ согласился эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В интервью Федеральному агентству новостей он сообщил, что «Лавров является мэтром дипломатии и знатоком геополитических процессов, поэтому его мнение — важный сигнал для Запада».

«А агрессивная риторика руководителей западных стран — это производная от той политики, которая проводилась последние десятилетия в отношении Белоруссии, они активно участвовали в Восточном партнерстве, а эта организация была нацелена на то, чтобы оторвать от России бывшие республики СССР. И сейчас им необходимо завершить свою работу. Запад считает, что имеет право оценивать происходящие в Белоруссии события и диктовать Минску свою волю. Но они забывают, что Белоруссия — это союзное России государство, и просто так выступать с критикой и агрессивной риторикой против властей республики Москва не позволит. Лавров об этом сегодня как раз заявил», — говорит Кошкин.

Собеседник ФАН выразил уверенность в том, что сейчас руководители западных государств по заказу Вашингтона пытаются оказывать всевозможное влияние на происходящие в Белоруссии события. Причем применяют для этого «новые технологии цветных революций».

«Сейчас Запад пытается выставить оппозицию как новую силу, заявляет о санкциях, западные лидеры позволяют себе агрессивную риторику по отношению к властям Белоруссии. Они во всеуслышание говорят о смене власти в стране, и это непозволительно для мировых лидеров. Все это очень походит на то, что в Белоруссии Запад обкатывает новую «методичку» для цветных революций — организованные протесты, экономическое и санкционное давление, к которым теперь добавляется агрессивная риторика и буквально принуждение Минска в политической плоскости к добровольной смене власти», — заключил эксперт.

Напомним, массовые протестные акции белорусской оппозиции начались по всей стране 9 августа, после выборов президента. На них, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов, однако оппозиция уверена, что победу одержала Светлана Тихановская.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.