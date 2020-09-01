Пугачева появилась на линейке Лизы и Гарри в короткой юбке и кедах

Москва, 1 сентября. Алла Пугачева и Максим Галкин отправили своих детей Лизу и Гарри в первый класс. На линейке Примадонна появилась в дерзком образе.

Знаменитости приехали к черному входу школы, чтобы избежать излишнего внимания. Их сопровождали телохранители. Пугачева выбрала для первой линейки детей яркий образ – белую короткую юбку и кеды. Сверху звезда надела черный топ и кожанку. Певица дополнила образ высоким конским хвостом и очками.

Галкин выбрал для мероприятия оранжевую рубашку в клетку с коротким рукавом. Видео опубликовал фанатский аккаунт Елизаветы Галкиной. Примечательно, что детей на видео не было.

Пользователи Сети отметили молодежный образ певицы. Комментаторы предположили, что, судя по образу, в школу пошла Пугачева.

«Судя по ролику, Алла Борисовна пошла в школу. Что-то ни Лизы, ни Гарика не видно», — отметила irusyagoncharova.

Лиза и Гарри Галкины отправились в Первую Московскую гимназию. 18 сентября им исполнится семь лет. Звездные родили решили не оставлять детей на домашнем обучении, чтобы ребята могли социализироваться и общаться с ровесниками.

Ранее Галкин показал фото помолодевшей Пугачевой. Друг певицы модельер Игорь Гуляев отреагировал на опубликованное селфи Галкина с Примадонной.