Россия и ЦАР договорились об открытии представительства минобороны РФ

Банги, 1 сентября. Министерство обороны Российской Федерации намерено в кратчайшие сроки открыть свое представительство при военном ведомстве Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом стало известно 31 августа во время визита делегации российских военнослужащих в ЦАР.

Точная дата открытия представительства пока не известна и зависит от результатов работы российской миссии. Однако, как сказал руководитель делегации Олег Польгуев после аудиенции у президента Республики Фостен-Арканжа Туадера, будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы представительство начало свою работу как можно скорее.

Этот новый шаг на пути к развитию военного сотрудничества между Россией и ЦАР является следствием соглашения, подписанного двумя странами в прошлом году.

Напомним, что начиная с 2018 года российские гражданские и военные инструкторы находятся на территории ЦАР и оказывают африканской стране содействие в восстановлении вооруженных сил государства, обучая будущих солдат национальной армии (FACA). По состоянию на февраль 2020 года российские специалисты подготовили порядка четырех тысяч военнослужащих и около 500 сотрудников правоохранительных органов.