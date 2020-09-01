СКР просит продлить арест Фургалу до 9 декабря

Москва, 1 сентября. Следственный комитет России обратился в Басманный суд Москвы с просьбой продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

«В Басманный суд поступило ходатайство следователя о продлении Фургалу срока содержания под стражей до 9 декабря», — приводит ТАСС слова представителя суда.

Напомним, летом в Хабаровске был задержан Фургал по подозрению в организации покушений и убийств ряда бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004–2005 годы. Экс-глава Хабаровского края находится в СИЗО до 9 сентября, указал Infox.ru.