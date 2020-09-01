Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Законодатели России вспомнили о школьных годах и любимых уроках

187
0 Оставить комментарий

Законодатели России вспомнили о школьных годах и любимых уроках

Российские парламентарии рассказали Федеральному агентству новостей о значении 1 сентября в их жизни, вспомнили свой самый любимый школьный предмет и объяснили, за что они благодарны своим учителям.

Самая важная инвестиция

Для члена комитета Госдумы по международным делам Елены Строковой 1 сентября — очень светлый и радостный праздник: с белыми бантами у девочек, букетами цветов и торжественной линейкой. Как рассказала ФАН депутат, она очень благодарна своим первым учителям, которые делали каждый урок увлекательной экскурсией в мир знаний, могли заинтересовать любого ребенка своим предметом и пробудить в нем желание учиться.

«Я училась в физико-математическом классе, но несмотря на это, моими любимыми предметами были биология, история и литература. Их вели прекрасные педагоги. С большой теплотой вспоминаю школу, своих первых учителей и первые уроки. Благодаря им учиться мне всегда было комфортно», — рассказала она.

По мнению парламентария, именно первый учитель важнее всех в жизни маленького ученика. От мастерства, терпения и душевного тепла педагога зависит то, как пройдут дальнейшие школьные годы ребенка: будут ли они чудесными или же окажутся временем, когда дети учатся нехотя, с нетерпением ожидая звонка с урока.

День знаний — важный праздник в России, не имеющий аналогов в других странах, убежден член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев. По его словам, это день — лишний повод поговорить о проблемах образования и о том, что благополучие страны зависит не от нефти или газа, а от того, насколько образованы будут наши дети.

«Образование — самая важная инвестиция в человека. Дети идут в школу, студенты — в вузы, чтобы получить знания и навыки, которые пригодятся в будущем, при выборе профессии. Сегодня ребята учатся, а уже завтра на них будет лежать ответственность за их собственное будущее, за их будущие семьи, за развитие нашей страны», — отметил депутат в разговоре с ФАН.

Законодатели России вспомнили о школьных годах и любимых уроках

Для первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова 1 сентября всегда было долгожданным, ведь это была заветная встреча со школьными друзьями и любимыми учителями. Депутат пояснил ФАН, что из-за частых переездов семьи в детстве ему пришлось сменить несколько школ. Так что первый день осени всегда был разным.

«Любимым, памятным и теплым, несмотря на суровый климат Ямала, этот праздник я сполна ощутил в школе №3 в Лабытнанги, которая стала для меня по-настоящему родной. Учителя в школе стали для меня наставниками не только в учебе, но и в жизни. Здесь я получил прекрасную базу знаний для выбора профессии инженера-строителя, для поступления в вуз, — рассказал законодатель. — И в целом, отличную путевку в жизнь. Так что по сей день не забываю поздравлять коллектив школы с Днем знаний и другими праздниками, общаюсь с директором, который возглавлял школу в период, когда я в ней учился, приглашаю его на встречи в Госдуму».

Александр Ремезков добавил, что для него и его детей всегда были важны все атрибуты 1 сентября: парадная школьная форма, линейки, флаги, цветы. Эти ощущения, по его словам, ничем не заменишь, а впечатления от праздника Дня знаний запоминаются на всю жизнь.

«Сегодня очень важно все это сберечь, не допустить полного перехода на дистанционное обучение в школах, сохранить для всех детей в России живое, а не онлайн-общение с учителями и одноклассниками», — заметил депутат.

Законодатели России вспомнили о школьных годах и любимых уроках

Первый раз без линеек

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поздравил россиян с Днем знаний. Он напомнил, что в этом году первое сентября ради сохранения здоровья детей проходит без торжественных линеек.

«Почти два миллиона первоклассников сегодня пойдут в школу, откроют учебник, новую страницу в своей жизни. Впереди — прекрасное время получения знаний, время подготовки к выбору жизненного пути, — сказал спикер Госдумы. — Большая благодарность нашим учителям. Вы помогаете школьникам раскрыть таланты и способности, прививаете любовь к Родине, задаете жизненные ориентиры. Желаю вам успехов в вашем благородном деле, здоровья и благополучия».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что 1 сентября в России является всенародным праздником, его одинаково ждут и дети, и взрослые. Для первоклассников, по ее словам, это первый шаг в будущее, для выпускников — этап взросления, и абсолютно для всех учащихся — еще одна ступень познания.

«Сегодня российские школы распахнут свои двери. Состоится долгожданная встреча с одноклассниками и любимыми учителями. Как и прежде, зазвенит школьный звонок. В настоящее время мир вступает в эпоху, когда образование человека становится непрерывным, — сказала она. — Цифровизация многих сфер жизни общества предоставляет новые возможности для повышения доступности обучения. Важнейшая задача Российского государства — обеспечить качественный образовательный процесс, создать необходимые условия для успешной учебы, сохранения здоровья маленьких граждан нашей страны».

Законодатели России вспомнили о школьных годах и любимых уроках

Валентина Матвиенко подчеркнула, что отечественная система образования, сохранив свои лучшие традиции, используя современные технологии, должна оставалась конкурентоспособной. По ее словам, это важно для того, чтобы школьники и студенты уверенно достигали намеченных целей в науке, культуре, искусстве и спорте.

Напомним, новый учебный год принес целый ряд изменений в школьной и студенческой жизни. В основном нововведения вызваны продолжающейся пандемией COVID-19. В связи с этим в школах и вузах принят ряд мер, призванных снизить опасность распространения коронавируса. В частности, занятия в учебных заведениях начались хоть и традиционно в очном формате, но без линеек и других массовых мероприятий, и в целом будут проходить при соблюдении санитарной безопасности.

Ранее ФАН рассказал, сколько стоит собрать ребенка в школу к первому сентября, как можно сэкономить и кому положена льгота от государства.

Новости партнеров