Законодатели России вспомнили о школьных годах и любимых уроках

Российские парламентарии рассказали Федеральному агентству новостей о значении 1 сентября в их жизни, вспомнили свой самый любимый школьный предмет и объяснили, за что они благодарны своим учителям.

Самая важная инвестиция

Для члена комитета Госдумы по международным делам Елены Строковой 1 сентября — очень светлый и радостный праздник: с белыми бантами у девочек, букетами цветов и торжественной линейкой. Как рассказала ФАН депутат, она очень благодарна своим первым учителям, которые делали каждый урок увлекательной экскурсией в мир знаний, могли заинтересовать любого ребенка своим предметом и пробудить в нем желание учиться.

«Я училась в физико-математическом классе, но несмотря на это, моими любимыми предметами были биология, история и литература. Их вели прекрасные педагоги. С большой теплотой вспоминаю школу, своих первых учителей и первые уроки. Благодаря им учиться мне всегда было комфортно», — рассказала она.

По мнению парламентария, именно первый учитель важнее всех в жизни маленького ученика. От мастерства, терпения и душевного тепла педагога зависит то, как пройдут дальнейшие школьные годы ребенка: будут ли они чудесными или же окажутся временем, когда дети учатся нехотя, с нетерпением ожидая звонка с урока.

День знаний — важный праздник в России, не имеющий аналогов в других странах, убежден член комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев. По его словам, это день — лишний повод поговорить о проблемах образования и о том, что благополучие страны зависит не от нефти или газа, а от того, насколько образованы будут наши дети.

«Образование — самая важная инвестиция в человека. Дети идут в школу, студенты — в вузы, чтобы получить знания и навыки, которые пригодятся в будущем, при выборе профессии. Сегодня ребята учатся, а уже завтра на них будет лежать ответственность за их собственное будущее, за их будущие семьи, за развитие нашей страны», — отметил депутат в разговоре с ФАН.

Для первого зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова 1 сентября всегда было долгожданным, ведь это была заветная встреча со школьными друзьями и любимыми учителями. Депутат пояснил ФАН, что из-за частых переездов семьи в детстве ему пришлось сменить несколько школ. Так что первый день осени всегда был разным.

«Любимым, памятным и теплым, несмотря на суровый климат Ямала, этот праздник я сполна ощутил в школе №3 в Лабытнанги, которая стала для меня по-настоящему родной. Учителя в школе стали для меня наставниками не только в учебе, но и в жизни. Здесь я получил прекрасную базу знаний для выбора профессии инженера-строителя, для поступления в вуз, — рассказал законодатель. — И в целом, отличную путевку в жизнь. Так что по сей день не забываю поздравлять коллектив школы с Днем знаний и другими праздниками, общаюсь с директором, который возглавлял школу в период, когда я в ней учился, приглашаю его на встречи в Госдуму».

Александр Ремезков добавил, что для него и его детей всегда были важны все атрибуты 1 сентября: парадная школьная форма, линейки, флаги, цветы. Эти ощущения, по его словам, ничем не заменишь, а впечатления от праздника Дня знаний запоминаются на всю жизнь.

«Сегодня очень важно все это сберечь, не допустить полного перехода на дистанционное обучение в школах, сохранить для всех детей в России живое, а не онлайн-общение с учителями и одноклассниками», — заметил депутат.

Первый раз без линеек

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поздравил россиян с Днем знаний. Он напомнил, что в этом году первое сентября ради сохранения здоровья детей проходит без торжественных линеек.

«Почти два миллиона первоклассников сегодня пойдут в школу, откроют учебник, новую страницу в своей жизни. Впереди — прекрасное время получения знаний, время подготовки к выбору жизненного пути, — сказал спикер Госдумы. — Большая благодарность нашим учителям. Вы помогаете школьникам раскрыть таланты и способности, прививаете любовь к Родине, задаете жизненные ориентиры. Желаю вам успехов в вашем благородном деле, здоровья и благополучия».

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, отметила, что 1 сентября в России является всенародным праздником, его одинаково ждут и дети, и взрослые. Для первоклассников, по ее словам, это первый шаг в будущее, для выпускников — этап взросления, и абсолютно для всех учащихся — еще одна ступень познания.

«Сегодня российские школы распахнут свои двери. Состоится долгожданная встреча с одноклассниками и любимыми учителями. Как и прежде, зазвенит школьный звонок. В настоящее время мир вступает в эпоху, когда образование человека становится непрерывным, — сказала она. — Цифровизация многих сфер жизни общества предоставляет новые возможности для повышения доступности обучения. Важнейшая задача Российского государства — обеспечить качественный образовательный процесс, создать необходимые условия для успешной учебы, сохранения здоровья маленьких граждан нашей страны».

Валентина Матвиенко подчеркнула, что отечественная система образования, сохранив свои лучшие традиции, используя современные технологии, должна оставалась конкурентоспособной. По ее словам, это важно для того, чтобы школьники и студенты уверенно достигали намеченных целей в науке, культуре, искусстве и спорте.

Напомним, новый учебный год принес целый ряд изменений в школьной и студенческой жизни. В основном нововведения вызваны продолжающейся пандемией COVID-19. В связи с этим в школах и вузах принят ряд мер, призванных снизить опасность распространения коронавируса. В частности, занятия в учебных заведениях начались хоть и традиционно в очном формате, но без линеек и других массовых мероприятий, и в целом будут проходить при соблюдении санитарной безопасности.

Ранее ФАН рассказал, сколько стоит собрать ребенка в школу к первому сентября, как можно сэкономить и кому положена льгота от государства.