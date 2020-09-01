Развод — дело всегда неприятное для всех участников процесса. Раздел совместно нажитого имущества, если не удалось договориться по-хорошему, многократно усложняет ситуацию. Мы обсудили с экспертом, как делится квартира в ипотеке при разводе и какие обязательства несут бывшие супруги после расторжения брака.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Эти слова из романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», написанные в далеком 1873 году, не теряют своей актуальности и по сей день. Отгремели свадебные торжества, влюбленные обменялись кольцами и поклялись друг другу в вечной любви и, возможно, успели обзавестись детьми. Исполнилась даже заветная мечта молодых о собственном жилье: удалось скопить на первоначальный взнос и получить одобрение на ипотеку в банке. Казалось бы, жизнь удалась, но вдруг что-то идет не так. Взаимные упреки, материальные трудности, усталость — и вот уже семейная лодка разбивается о быт. И тут встает вопрос о разделе нажитого непосильным трудом. Особенно много споров возникает вокруг имущества, приобретенного в ипотеку, будь то квартира, загородный дом, дачный участок или любая другая недвижимость.

Врублевский Михаил Михайлович, судебный юрист — «Юридическое бюро Врублевский и партнеры», ответил на вопросы Федерального агентства новостей об ипотеке после развода и рассказал, как вести себя в столь деликатной ситуации.

Как делится ипотека при разводе, если она была оформлена до брака, но во время семейной жизни супруг разделял бремя по ее выплате?

Бывает так, что супруг или супруга до вступления в брак уже имели приобретенную в ипотеку квартиру и после официального оформления отношений стали вести совместное хозяйство, при этом муж или жена исправно вносили ежемесячные платежи за, по сути, чужие квадратные метры, не считающиеся по закону совместно нажитыми. Понятно, что имущество в таком случае остается у того, на кого оно было изначально приобретено. Как же быть и что предпринять, чтобы компенсировать хотя бы часть трат?

Михаил Врублевский: «По согласованию сторон или по решению суда компенсируются вложенные средства в чужое (бывшего супруга) имущество. Под вложенными средствами понимаются оплата ежемесячных взносов и содержание квартиры. А также возмещение неотделимых улучшений квартиры. Неотделимые улучшения — это то, что нельзя унести с собой. Например, отделочные работы в квартире. Мебель можно свою забрать. А за неотделимые улучшения придется бывшему супругу выплатить их стоимость, если будут доказаны их цена и факт вложения средств документально другим супругом, который не является собственником квартиры, купленной до брака».

Однако важно понимать, что все заработанное в браке, включая зарплаты и премии, также считается совместно нажитым, а значит, велик риск вернуть только половину потраченного, например на ремонт, за исключением тех случаев, когда удается доказать, что деньги, пошедшие на улучшение жилищных условий, были заработаны или получены до свадьбы и являются, к примеру, подарком родственников.

Стоит ли заключать брачный договор. Поможет ли он при разделе квартиры и ипотеки?

По закону все совместно нажитое в браке имущество делится в равных долях между супругами, однако, если люди до похода в загс успели обзавестись кое-какими материальными благами или же уровень актуального дохода мужа и жены сильно отличается, у них возникает вполне объяснимое желание подстраховаться на случай развода и потенциального раздела имущества, заключив брачный контракт. Наш эксперт считает такой договор новомодным веянием и относится к нему весьма скептически, объясняя это тем, что при желании не составит особого труда его оспорить.

Михаил Врублевский: «В брачном договоре можно описать не подтвержденное документами имущество, которое было вложено супругами при заключении брака в семью, а также прописать то, как они обещают им распорядиться в случае развода. Кроме того, в контракт возможно внести пункт о порядке распоряжения совместно нажитым имуществом. Однако есть закон ГК РФ и есть Семейный кодекс, и они главенствуют над любым брачным договором, даже грамотно составленным. Если какие-то пункты документа будут противоречить Гражданскому кодексу РФ и Семейному кодексу, их легко можно оспорить в суде и отменить. Так что можно поиграть в брачный договор, но всегда надо оглядываться на ГК РФ».

Как делится ипотека, которую оформили в браке?

Михаил Врублевский: «Или по согласию сторон, или судом пополам, как и все имущество и все обязательства».

Подразумевается, что, когда супруги принимают решение о покупке квартиры или иной недвижимости в ипотеку, они берут обоюдную ответственность за ежемесячное внесение платежей, при этом заемщик и созаемщик наделяются равными долями в приобретаемом имуществе. Если семейная жизнь не сложилась и встал вопрос о разделе ипотеки после развода, судебная практика показывает, что в данной щекотливой ситуации существуют следующие пути решения спорной проблемы:

Если один из супругов по той или иной причине не желает менять место проживания и уезжать из родного дома (нравится район, привык к квартире, дети ходят в соседнюю школу, родители живут близко и т. д.), то есть вариант оставить жилплощадь за собой и продолжать выплачивать долг банку самостоятельно, а бывшему мужу или жене выплатить определенную сумму, которой бы тому хватило на первоначальный взнос по новому кредиту. Если в собственности имеется другое дорогостоящее имущество, по договоренности оно может быть передано второй стороне. Если договориться полюбовно не получается, квартира продается и делится пополам наравне с обязательствами по выплате долга финансовой организации.

Нередко возникают вопросы о том, есть ли особые условия по разделу льготных кредитов, например военной ипотеки при разводе. Юристы отмечают, что в целом такие займы не отличаются от обычных в том, что касается их выплаты после расторжения брака.

А если есть дети?

Ипотека целиком и полностью ответственность взрослых. Само собой разумеется, что несовершеннолетние дети к выплатам банку отношения иметь не могут, но при этом нужно иметь в виду, что выселить их «в никуда», под честное слово родителей прописать их в другом месте не получится. Сначала придется оформить регистрацию на всех несовершеннолетних членов семьи на новой жилплощади.

Усложняет ли процесс маткапитал, который был использован на частичное погашение ипотеки или в качестве первоначального взноса?

Важно! Наш эксперт, судебный юрист Михаил Врублевский, предупреждает, что использование материнского капитала при покупке квартиры в ипотеку очень усложняет и даже порой ставит в тупик при разделе имущества из-за развода, поскольку продаже всячески препятствуют органы опеки и попечительства.

«Если при покупке квартиры использовался материнский капитал, то зачастую продать такую квартиру крайне сложно и порой бывает вовсе невозможно. Права ребенка, чей капитал использовали родители при покупке жилья, будут представлять органы опеки. Только с их согласия может быть продана такая квартира. Органы опеки очень неохотно дают такое согласие. Квартира с ипотекой продается не от хорошей жизни, а когда нет возможности выплачивать ипотечный кредит. Но органы опеки не идут навстречу. Когда же банк за неуплату ипотечного кредита расторгает договор ипотеки и изымает залог, то есть эту самую квартиру, и продает ее с торгов, опека на деле никак не защищает права ребенка. За ошибки своих родителей ребенок остается без жилья. Вот тут органы опеки ретируются. Хотя была возможность продать квартиру, освободиться от ипотечного бремени и купить недорогое жилье в другом районе города».

Бракоразводный процесс — дело сложное как с точки зрения душевного состояния, так и в отношении раздела имущества. Если договориться мирным путем никак не получается, лучше прибегнуть к помощи профессиональных юристов, которые объяснят, как правильно вести себя, минимизируют стресс и в случае необходимости будут представлять ваши интересы в суде.