Фанаты раскритиковали дочь Маликова за фотошоп на семейном снимке

Москва, 1 сентября. Дочь российского исполнителя Дмитрия Маликова разочаровала фанатов из-за обилия фотошопа на свежем снимке. Стефания опубликовала в своем Instagram новый пост с семейной фотографией, на которой подписчики не узнали жену композитора Елену Изаксон.

«Не было печали, просто уходило лето. Одним счастливым вечером», — подписала снимок 20-летняя наследница Маликова.

Подписчики обрушились на дочь певца с критикой и спросили, почему та на каждом фото сильно ретуширует лицо своей матери.

«Зачем так фотошопить маму, но не поможет ей уже это», — недоумевает один из фанатов. «Мама совсем на себя не похожа, чересчур обработали лицо», — отметил второй. «Что-то с фотографом. Дима нормально получился один», — добавил третий подписчик.

Большинство поклонников звездной семьи все же не стали обращать внимание на излишнюю ретушь на снимке и осыпали ее членов комплиментами.

«Какие вы красивые», «Пусть в каждой семье всегда царят любовь и взаимопонимание!» — написали восторженные подписчики.

Стефания ранее призналась в Instagram, что долгое время нещадно ретушировала фотографии, потому что просто ненавидела свои «очень большие щеки».