В Борисполе пассажирка решила прогуляться по крылу самолета

Киев, 1 сентября. В международном украинском аэропорте «Борисполь» пассажирка рейса Анталия-Киев вышла на крыло самолета, предварительно открыв аварийный выход. Об этом сообщает авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

В соответствии с инструкциями командир самолета незамедлительно вызвал представителей пограничной службы, подразделений авиационной безопасности, полиции, а также медпункта аэропорта. Чем было вызвано такое поведение пассажирки, осталось непонятным, поскольку женщина была трезвая и не находилась под влиянием наркотических веществ.

«Представители полиции и врачи пытались уточнить причины такого поступка у пассажирки, однако адекватного ответа не получили. Установлено также, что пассажирка не находилась под влиянием алкогольных и/или наркотических веществ», – добавили в пресс-службе.

Отметим, что женщина летела с отдыха чартерным рейсом вместе с мужем и детьми.

Авиакомпания внесла пассажирку в «черный список», поэтому в дальнейшем ей будет отказано в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов.