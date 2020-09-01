Эксперты рассказали, почему Huawei отказалась от США в пользу России

В ближайшие пять лет инвестиции в сети нового поколения России и СНГ могут составить 30 миллиардов долларов. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал старший аналитик «Альпари Евразия» (Минск) Вадим Иосуб.

Вложения в Россию

Компания Huawei увеличила капиталовложения в Россию в условиях санкций Соединенных Штатов в отношении китайской телекоммуникационной компании. Такое заявление сделал ее основатель Жэнь Чжэнфэй.

«После того, как Вашингтон включил нас в список организаций (угрожающих национальной безопасности. — Прим. ФАН), мы перевели наши инвестиции из США в Россию, увеличили капиталовложения в эту страну, расширили коллектив российских ученых и повысили им зарплату», — заявил он.

По его словам, некоторые американские политики хотели бы смерти Huawei.

«Несмотря ни на что, мы никогда не будем ненавидеть США. Это всего лишь импульсивное желание некоторых политиков, и оно не представляет американские компании, учебные заведения и общество этой страны», — добавил он.

Цифровая экономика

Как отметил Вадим Иосуб, китайская технологическая компания Huawei в условиях санкций со стороны США увеличила инвестиции в Россию, этот шаг вполне логичен. Сегодня Huawei продает около 30 млн мобильных устройств в России. Доля компании в том же сегменте мобильных телефонов продолжает расти, компания имеет все возможности потеснить в России давнего лидера — компанию Apple.

«Однако стремительной точкой роста для китайской компании может стать сетевое направление и развитие сетей 5G. В ближайшие пять лет инвестиции в сети нового поколения России и СНГ могут составить 30 миллиардов долларов и при активизации работы на рынке со стороны китайской компании ее доля в проектах, особенно в странах ЕАЭС, может достичь 20-25%», — пояснил Вадим Иосуб.

Эксперт допустил возможность, что это будет совместное предприятие или полностью дочернее предприятие китайской компании. Объемы инвестиций пока не названы. Но в любом случае это означает рост числа работающих россиян в IT, высокие зарплаты для российских специалистов, и налоги, уплачиваемые в бюджет РФ. Но главное — дальнейший прорыв в цифровизации экономики России.

«США регулярно обвиняют компанию в промышленном шпионаже, краже технологий и угрозах экономике. Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается отменять введенные против китайской компании ограничения. Он исключил возвращение Huawei на американский рынок. Россия для китайского IТ-гиганта сегодня является стабильным и прогнозируемым рынком, окном на рынки соседних стран СНГ», — заключил Вадим Иосуб.

Стимул для развития

Основатель криптовалютного необанка Chatex Владислав Булочников обратил внимание, что компания Huawei появилась на российском рынке достаточно давно — еще в 1997 году был открыт первый офис в Уфе. Позже были заключены контракты с РЖД и Ростелеком, была запущена самая протяженная сеть передачи данных. Ее длина составляет 30 тысяч км, а пропускная скорость до 100 Гб/с. В 2003 году Huawei заключил успешную сделку с «Мегафоном». На тот момент компания не была готова к серьезным затратам на обновление оборудования. Huawei предложила отличные условия и кредит: в итоге был подписан контракт на 40 миллионов долларов.

«Перевод инвестиций из США в Россию означает, что у РФ есть шанс дать серьезный стимул для развития технологического сектора и мобильной связи. Всего за десять лет компания из Китая смогла выйти на первые позиции в мире по производству гаджетов и технологических систем, подвинув прежних лидеров из США. Наверняка приход китайской компании в Россию с большими инвестициями также станет поводом для достижения целевых показателей по национальному проекту «Цифровая экономика», — заключил Владислав Булочников.

Правительство США продлило санкции против Huawei как минимум до мая 2021 года, поэтому компания потеряла возможность выпускать смартфоны с сервисами и приложениями от Google, что довольно сильно отражается на продажах. Однако технологический гигант нашел выход из сложившейся ситуации. Компания перевыпустит несколько моделей смартфонов, на которые не распространяются санкции, сохранив программное обеспечение от Google