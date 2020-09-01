Семья Захарова отказалась от переведенных Ефремовым 200 тысяч рублей

Москва, 1 сентября. Семья погибшего Сергея Захарова отказалась от переведенных актером Михаилом Ефремовым 200 тысяч рублей. Деньги были возвращены артисту с телеграммой.

В Пресненском районном суде Москвы проходят слушания по делу о смертельном ДТП с участием заслуженного артиста. В ходе слушаний потерпевшая сторона заявила, что Ефремов так и не смог грамотно выразить слова сочувствия и принести извинения. Звезда сцены перевел на счет родственников 200 тысяч рублей, от которых, как отмечают представители семьи покойного, родственники отказались.

«Ему не важно, слышим ли мы его. Важен только он сам. Я у него вызываю лишь раздражение и злость. Это единственное, что я услышал от него. Поэтому мы хотим увеличить иск на один миллион рублей — до 7,5 миллиона», — сообщил адвокат старшего сына Захарова.

Старший сын жертвы ДТП стал единственным, кто не отказался от предложенной актером компенсации. С учетом уже переведенных средств иск уменьшился до 7,3 млн рублей.

ДТП с участием Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. В результате аварии погиб Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян.

Родственники погибшего требуют справедливого наказания для Ефремова. Многие эксперты поддерживают семью жертвы страшной аварии и считают, что артист должен понести реальное наказание. В частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен отправиться за решетку.