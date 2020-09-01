Стилисты раскритиковали образ 73-летней Ротару

Москва, 1 сентября. Известная певица София Ротару еще в начале августа отметила 73-й день рождения, однако обсуждение выложенных в Сеть фотографий продолжается до сих пор. Раскритиковали внешний вид артистки и поклонники, и профессиональные стилисты.

Увидевший снимки Ротару стилист Джордж Ровалс не был вдохновлен ни прической, ни «нелепым» платьем певицы. По словам эксперта, он был весьма разочарован.

Однако подобное мнение разделяет не только Ровалс. Заграничного эксперта поддержал и стилист Лусабер Вартазарян, обративший внимание на факт, что наряд исполнительницы не меняется на протяжении десятилетий. Лицу артистки также не страшно время, Ротару и в столь почтенном возрасте хорошо смотрится на фотографиях. Но вот экстравагантные наряды с народными мотивами уже успели устареть.

Излишний консерватизм в одежде начал играть против певицы, так как мир не стоит на месте. К тому же на данный момент крой платья совсем не сочетается с фигурой звезды.

«Крой платья подобран неудачно, призван скрыть лишнее, а в итоге добавляет объем», — объяснил специалист.

В целом же фотографии знаменитости в кругу семьи смотрятся весьма необычно. По словам Вартазаряна, их можно принять за снимки выставки в музее, где демонстрируются костюмы людей 70-х годов прошлого века и современности.

Несмотря на то, что новые снимки Ротару уже никого не удивляют, подписчики расхвалили фотографию певицы, сделанную в 1973 году. На ней изображена Ротару в национальной одеже и ансамбль «Червона рута».