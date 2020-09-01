Медик назвал главную опасность гриппа для людей из группы риска

Москва, 1 сентября. Люди из групп риска должны обязательно пройти вакцинацию против гриппа, потому что он может вызывать различные осложнения внутренних органов. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист департамента здравоохранения Москвы по ЦАО, врач-инфекционист Илья Акинфиев.

Медик напомнил, что 1 сентября в столице стартует масштабная кампания вакцинации населения против гриппа и ОРВИ. Все желающие могут сделать прививки в районных поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Акинфиев подчеркнул, что главная опасность гриппа заключается в том, что он вызывает серьезные осложнения.

«Осложнения проявляются у тех лиц, которые находятся в группе риска — это дети, беременные женщины, лица старше 60 лет, а также люди с хроническими соматическими заболеваниями», — пояснил инфекционист.

Он рассказал, что такие люди должны пройти вакцинацию в первую очередь, чтобы не заболеть гриппом или перенести его в легкой форме. Медик подчеркнул, что детям можно делать прививку уже с шести месяцев.

Ранее руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что в Москве начинают работать около 450 пунктов вакцинации от гриппа.

По его словам, в городе существует необходимый запас вакцины, поэтому он посоветовал горожанам прививаться как можно раньше, чтобы избежать сложностей. Во время вакцинации в мобильных пунктах необходимо иметь при себе паспорт, а также дать письменное согласие, которое оформляется на месте.