Школьники предложили Путину сыграть в «танчики»

Москва, 1 сентября. Участники открытого урока предложили президенту РФ Владимиру Путину провести матч в игре «танчики».

Глава государства признал, что уступил бы ребятам, поскольку они уже многого добились в киберспорте.

«Я думаю, что я бы Леше уступил, но у меня это никаких негативных чувств не вызывает, потому что я знаю, что такие ребята, как Алексей и как Саша, которому пока 9 лет, они действительно, уже многого добились и добьются еще больше», — ответил президент РФ.

Во вторник Путин провел всероссийский открытый урок в режиме видеоконференции. В ходе урока глава государства высказался о дистанционном формате обучения. Путин исключил полный переход на дистанционку. Кроме того, глава государства отметил, что возвращение системы образования к привычной работе — это большая радость.