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Друг Пугачевой не сдержал эмоций от «помолодевшей» на фото певицы

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Друг Пугачевой не сдержал эмоций от «помолодевшей» на фото певицы

Москва, 1 сентября. Друг певицы Аллы Пугачевой — модельер Игорь Гуляев — отреагировал на опубликованное Максимом Галкиным селфи с Примадонной. Свои эмоции модельер выразил в комментарии в Instagram.

«Красивущие! Хорошего дня», — пожелал друг Примадонны.

Кроме того, комментариями отметились деятели эстрады София Ротару и Игорь Николаев.

Напомним, что Галкин опубликовал фото с улыбающейся Пугачевой, которое подписал довольно емко: «Поехали».

Друг Пугачевой не сдержал эмоций от «помолодевшей» на фото певицы

По мнению поклонников, Примадонна отлично получилась на кадре. Некоторые отмечали, что исполнительница очень помолодела, будто выпила «эликсир молодости».

Только один фолловер «придрался» к зубам знаменитости. По его мнению, Пугачева демонстрировала пластмассовые зубы.

Отметим, что недавно были слухи о том, что звездная пара намерена развестись. Политик и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказал свое предположение, что Примадонну может сейчас не устраивать в Галкине. По его мнению, шоумен стал гораздо меньше зарабатывать. Примадонна уже привыкла к более высоким доходам супруга.

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