Друг Пугачевой не сдержал эмоций от «помолодевшей» на фото певицы

Москва, 1 сентября. Друг певицы Аллы Пугачевой — модельер Игорь Гуляев — отреагировал на опубликованное Максимом Галкиным селфи с Примадонной. Свои эмоции модельер выразил в комментарии в Instagram.

«Красивущие! Хорошего дня», — пожелал друг Примадонны.

Кроме того, комментариями отметились деятели эстрады София Ротару и Игорь Николаев.

Напомним, что Галкин опубликовал фото с улыбающейся Пугачевой, которое подписал довольно емко: «Поехали».

По мнению поклонников, Примадонна отлично получилась на кадре. Некоторые отмечали, что исполнительница очень помолодела, будто выпила «эликсир молодости».

Только один фолловер «придрался» к зубам знаменитости. По его мнению, Пугачева демонстрировала пластмассовые зубы.

Отметим, что недавно были слухи о том, что звездная пара намерена развестись. Политик и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин высказал свое предположение, что Примадонну может сейчас не устраивать в Галкине. По его мнению, шоумен стал гораздо меньше зарабатывать. Примадонна уже привыкла к более высоким доходам супруга.