Сватья Валерии показала фото со звездной свадьбы дочери

Москва, 1 сентября. Сватья певицы Валерии Вера Волкова показала трогательные снимки со свадьбы дочери Лианы и сына певицы Арсения Шульгина.

Торжество прошло 28 августа. Пара долгое время ждала снятия ограничений из-за коронавируса, чтобы сыграть пышную свадьбу. После регистрации брака в ЗАГСе молодожены и их гости устроили праздник под открытым небом.

Мама невесты Вера Волкова показала кадры со свадьбы. Она призналась, что для нее свадьба дочери ― большое счастье.

«Проснулась тещей», — подписала снимок Волкова.

Подписчики отметили, что Волкова выглядит очень молодо. Комментаторы восхитились внешним видом новоиспеченной тещей, которая является мамой троих дочек.

«Вы очень красивая теща! Счастье — быть мамой троих дочек», — написала 1973innainna.

«Такая красивая теща», — добавила soulinskj.

«И какие ощущения в новом статусе?» — поинтересовалась jeunesseglobalru.

Ранее фото со свадьбы опубликовали известные приглашенные гости. Дочь известного певца Дмитрия Маликова Стефания появилась на свадьбе своего друга Арсения Шульгина в шикарном платье, но вопреки ожиданиям оказалась в центре не шквала комплиментов, а критики. Наряд девушки в Сети сочли «неподобающим» такому торжеству. Кроме того, несколько видео со свадьбы показала музыкальный продюсер Яна Рудковская.