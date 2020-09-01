«Голый» наряд телеведущей смутил зрителей прогноза погоды в Новой Зеландии

Москва, 1 сентября. Ведущая прогноза погоды на новозеландском телеканале Channel 9 смутила телезрителей своим нарядом, который она выбрала для записи программы. Об этом пишет газета New Zealand Herald.

Телеведущая Белинда Рассел из Новой Зеландии вышла в прямой эфир в костюме телесного цвета, из-за которого складывалось ощущение, что девушка голая. Зрители канала были обескуражены ее нестандартным внешним видом. Эта ситуация вызвала бурную реакцию пользователей Сети.

«Это было слегка странно, однако», — написала одна из телезрительниц. «Да, должна сказать, это не лучший твой наряд. Прости», — написала еще одна девушка.

Сама телеведущая также решила поиронизировать над своим внешним видом, опубликовав в своем Instagram кадр из популярного американского сериала «Сайнфелд», в котором один из героев носил похожий бежевый костюм.

«На ком он смотрится лучше?» — задалась вопросом ведущая.

Она также отметила, что ее наряд еще никогда не был таким противоречивым.