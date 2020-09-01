Зрители не узнали подтянутую Алентову в платиновом парике

Москва, 1 сентября. Российская актриса Вера Алентова снова удивила поклонников неожиданным образом. 78-летняя артистка появилась на сцене московского театра имени Пушкина в платиновом парике.

В минувшие выходные Алентова играла роль в спектакле «Ложные признания». Целых пять месяцев актриса и ее коллеги соблюдали режим самоизоляции и репетировали. За это время постановка сильно изменилась и приобрела более современный характер.

Как пишет Woman.ru, во время спектакля Алентова выходила на сцену в нескольких эффектных нарядах: в облегающем спортивном костюме, в кожаных брюках, а также в пиджаке, увешанном необычными брошами. Кроме того, на актрису надели яркий платиновый парик. Некоторые зрители не сразу узнали в подтянутой женщине 78-летнюю Алентову.

Скорее всего, белый парик должен был подчеркнуть молодящуюся героиню Алентовой. Однако актриса смотрелась в сценическом образе очень свежо и органично.

По слухам, достаточно молодая внешность Алентовой — это заслуга пластических хирургов. Сама актриса предпочитает не раскрывать секрет своего преображения. Однако ранее в Сети появилось фото изуродованного пластикой лица Алентовой. Некоторые пользователи соцсетей отметили, что в возрасте Алентовой делать пластические операции уже не стоит.