Процесс по делу Анастасии Шевченко, которую обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией, возобновился в Ростове-на-Дону. В ходе первого заседания свидетель по делу Шевченко потребовал убрать из зала суда подручных олигарха Михаила Ходорковского.

На процессе присутствует колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян. Ранее ФАН опубликовал ряд материалов Манукяна, в которых блогер изобличает антироссийский характер деятельности Анастасии Шевченко и раскрывает роль Михаила Ходорковского в спонсировании российской оппозиции.

Перед пандемией Анастасии продлили домашний арест до начала сентября. 31 августа должно было начаться оглашение показаний свидетелей. Однако в последний момент поступило ходатайство, которое не позволило суду к этому приступить

Убрать подручных Ходорковского. Колонка Вадима Манукяна

31 августа на заседании Октябрьского суда города Ростова-на-Дону суд должен был решаться вопрос о мере пресечения для Анастасии Шевченко. Срок ее домашнего ареста истекал в начале сентября. Сама Шевченко и ее адвокаты заявляли, что эту меру пресечения продлевать нельзя, так как она уже 20 месяцев сидит взаперти и не может нормально заниматься бытовыми делами. После возвращения из совещательной комнаты суд постановил продлить ей домашний арест до 1 декабря.

Рулев против иноагентов и Госдепа

Популярный ростовский YouTube-блогер Сергей Рулев является на этом процессе свидетелем обвинения. Рулев сообщил мне, что его вызвали для дачи показаний на 31 августа в 14.30. Свидетель пришел не с пустыми руками. Он передал в суд ходатайство, чтобы процесс во время дачи им свидетельских показаний стал закрытым. Исключение он предложил сделать только для представителей ВГТРК и для автора этой колонки. Сергей показал мне этот документ (редакция ФАН также ознакомилась с ходатайством). Однако в итоге 31 августа суд заслушивать показания Рулева не стал, перенеся их оглашение на другую дату. Я решил уточнить у коллеги-блогера, почему он настаивает на том, чтобы резко ограничить круг СМИ, которые могут освещать его показания в суде.

— Сергей Григорьевич, вы попросили суд закрыть процесс на время дачи вами показаний и строго ограничить допуск СМИ. Кого вы не хотите видеть на оглашении ваших свидетельских показаний?

— Вы видели список журналистов, которые рвутся на каждое судебное заседание по этому делу? Лично вам я доверяю, регулярно читаю ваши материалы. Мне нравится их подача и правдивость. Представителям ВГТРК тоже выражаю доверие. Но при этом я не хочу видеть представителей СМИ-иноагентов, когда я буду оглашать свои показания. Они все время извращают факты. Хочу, чтобы процесс и мои показания освещались объективно, а подручные Ходорковского и агенты влияния Госдепа вряд ли напишут что-то, кроме очередной клеветы в адрес действующей власти РФ. Пусть они читают отчет об оглашении моих показаний у профессионалов.

Шевченко изменилась

Отмечу, круг журналистов, которые каждый раз приходят освещать этот процесс, практически не меняется. Есть среди них и те, кого Рулев называет «подручными Ходорковского»: представители МБХ-Медиа. Каждый раз Анастасия Шевченко в зале суда специально им позирует в защитной маске.

Надо сказать, за время домашнего ареста внешний облик Анастасии изменился. Нет привычных кудряшек, она коротко остриглась. На этот раз на процесс также допустили ее 16-летнюю дочь Владу, которая год назад уже успела съездить в Германию. Там девушка получила за мать премию имени Бориса Немцова, которую в 2019 году присудили Анастасии Шевченко.

Напомним, в России возбуждено уже несколько уголовных дел по статье 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности организации, признанной на территории РФ нежелательной»). Дела заведены в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге и Тюмени. Речь идет о сотрудничестве с иностранной неправительственной организацией Open Russia Civic Movement, Open Russia (Великобритания), которая известна как Общественное сетевое движение «Открытая Россия». Лидером организации является Михаил Ходорковский.

Когда организация Ходорковского была признана в России нежелательной, беглый олигарх создал в нашей стране ее клон с таким же названием и теми же идеями. Самое известное дело о сотрудничестве с «Открыткой» Ходорковского — дело ростовской активистки Анастасии Шевченко, члена федерального совета и регионального координатора «Открытой России» в Ростовской области.