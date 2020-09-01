Путин объяснил, от чего зависит будущее российской цивилизации

Москва, 1 сентября. Президент России Владимир Путин на всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции объяснил, от чего зависит будущее российской цивилизации.

По словам главы РФ, современные знания нужны для решения актуальных задач. Будущее страны зависит от эффективности этих решений и конкурентоспособности специалистов.

«Вот это причем везде, в любой сфере: и в области биологии, и в области энергетики, в области искусственного интеллекта, который, по сути, будет в ближайшей перспективе, даже среднесрочной, лежать в основе любого возможного успеха любой страны», — подчеркнул он.

Как добавил президент России, от эффективности решения актуальных задач «зависит будущее нашей страны и вообще российской цивилизации».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия — это отдельная цивилизация, для сохранения которой необходимо делать упор на развитие высоких технологий. По его словам, новые технологии уже меняют мир, поэтому искусственный интеллект, генетика, беспилотная техника и другие современные достижения станут основой, которая позволит стране развиваться.