Красноперов: Тандем «МиГ» и «Сухой» создаст лучший истребитель планеты

Разработанный «МиГом» и «Сухим» истребитель шестого поколения вберет в себя лучшие технологии двух известнейших конструкторских бюро, считает военный аналитик Андрей Красноперов.

Ранее индустриальный директор авиационного комплекса Ростеха Анатолий Сердюков заявил, что перспективный российский истребитель шестого поколения будет создан под совместным брендом предприятий «МиГ» и «Сухой».

«Возможно, так и будет — истребитель производства «МиГ — Сухой». Но пока все на стадии обсуждений, о деталях рано говорить», — отметил он.

В марте 2016 года Дмитрий Рогозин сообщил о начале работ над боевым самолетом шестого поколения. Тогда он подчеркнул, что КБ «Сухого» представило первые наработки по новой машине.

По мнению летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, «объединение двух известнейших на весь мир конструкторских школ позволит создать уникальную боевую машину, аналогов которой не будет».

«Очень интересный подход — создавать воздушную машину силами двух лучших конструкторских бюро планеты. Выпустив самолеты Су-27, Су-30, Су-35 и Су-57, компания «Сухой» себя зарекомендовала с самой лучшей стороны, впрочем, как и КБ «МиГ» с его прекрасными истребителем МиГ-29 и перехватчиком МиГ-31. Я даже не представляю, что может получиться от такого знаменитого объединения, вероятно, будет соединен истребитель и фронтовой бомбардировщик, обладающий уникальными техническими характеристиками и функциями. В общем, тандем «МиГ» и «Сухой» создаст лучший истребитель планеты», — заявил ФАН эксперт.

Специалисты предполагают, что истребитель шестого поколения сможет выполнять военные задачи без участия человека, используя для этого боевой искусственный интеллект, радиофотонный радар, а также оружие на новых физических принципах. Предполагается также, что самолет будет способен развивать гиперзвуковую скорость.

«Уникальный самолет с уникальными характеристиками должен разрабатываться самыми лучшими инженерами, пусть они (КБ «МиГ» и КБ «Сухого». — Прим. ФАН) по-своему являются соперниками. Но ради выполнения заказа со стороны Минобороны компании могут, что называется, начать сотрудничество, забыв про «разногласия». Впоследствии они смогут использовать наработки по совместному проекту для производства истребителей под своим, отдельным брендом. Будем ждать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, экс-главком Воздушно-космических сил, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев ранее сообщал, что Армия России будет переходить к технике шестого поколения, включая ударные беспилотные летательные аппараты плавно и постепенно, убедившись в надежности машин предыдущих версий.