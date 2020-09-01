Последний день лета в Москве стал самым жарким за последние 130 лет

Последний день лета, 31 августа, едва не побил температурный рекорд 1890 года и стал самым жарким за месяц. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии Федеральному агентству новостей.

В понедельник столбики термометров в столице поднялись до 30,8 градуса по Цельсию. Значение приблизилось к температурному рекорду, который был установлен в 1890 году.

«Вчера в Москве температура приблизилась к рекорду, который был установлен 130 лет назад: 31,8 градуса было 31 августа 1890 года — в позапрошлом веке. Вчера температура была плюс 30,8 градуса, а в Подмосковье — до 32 градусов», — сказал Роман Вильфанд в комментарии ФАН.

Метеоролог напомнил, что москвичи получили штормовое предупреждение из-за жары 31 августа. Однако многих оно скорее порадовало, чем насторожило.

«Если в Москве температура поднимается выше 30 градусов, мы выпускаем предупреждение, что это опасная погода. Эти критерии согласованы с московскими структурами. Наверное, редчайшее явление, когда предупреждение об опасной погоде воспринимается с удовольствием. В последний день лета вот такая коллизия. Кстати, это был самый жаркий день августа», — рассказал Роман Вильфанд.

В целом же синоптики считают август динамичным месяцем, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

«В течение месяца происходит понижение температуры в среднем на пять градусов. Если рассчитать в среднем, за время наблюдений с 1879 года, среднесуточные дневные температуры, оказывается, самым жарким по климату днем является 31 июля — 1 августа. А затем, в течение августа, нормы климатические понижаются на пять градусов. Но погода — дама капризная: не посоветовалась с климатом, и получилось, что самым жарким днем стало 31 августа», — объяснил метеоролог.

Сегодня, 1 сентября, температура воздуха в Москве колеблется между 20 и 22 градусами тепла. По прогнозам синоптиков, существенно меняться в ближайшие дни погода в столице не будет, серьезных дождей не ожидается, а солнце будет заглядывать в город достаточно часто.

«Температура сегодняшнего дня многими воспринимается как резкое понижение. Действительно, она понизилась, но при этом выше нормы на 2–3 градуса. Мы все-таки живем не в тропиках и не на экваторе. Сегодняшняя температура — выше нормы, и до конца недели температурный фон будет таким. В субботу будет понижение на 2–3 градуса», – сказал Роман Вильфанд.

Тем временем температура чуть выше климатической нормы установится и в Санкт-Петербурге. Правда, будет все же прохладнее, чем в Москве. 1 сентября столбики термометров в Северной столице находятся на отметке 17 градусов.