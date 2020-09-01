Экстремально похудевшего Шуру призвали сменить гардероб

Москва, 1 сентября. Известный в конце 90-х годов прошлого века певец Шура кардинально преобразился и похудел на 28 килограммов. Изменение в облике и стиле знаменитости прокомментировал стилист Лусабер Вартазарян.

Еще в прошлом месяце музыкант признался, что все-таки смог избавиться от лишнего веса. Отличавшийся в период рассвета карьеры худощавым телосложением и эпатажным стилем Шура в какой-то период своей жизни сильно располнел, однако теперь ему удалось вернуть все на круги своя. Согласно имеющейся информации, певец потерял порядка 28 килограммов.

Как заметил стилист Лусабер Вартазарян, теперь исполнитель может себе позволить выглядеть куда приличнее. Дело в том, что объем тела ранее позволял Шуре носить исключительно тонкие футболки и кофты, однако теперь все изменилось. Благодаря возвращению к стройности певец может надевать модную одежду и демонстрировать фанатам чувство стиля.

Эксперт отметил, что иногда Шура действительно может подобрать весьма подходящий наряд. Периодически певец удачно сочетает приталенный пиджак из черного бархата с кроссовками и джинсами, но при этом иногда появляется на публике в вещах, характерных для его старого гардероба. По словам стилиста, певцу больше не надо пытаться спрятать тело за балахонами.

«Сегодня он наконец может себе позволить одеваться по-человечески», — подчеркнул Вартазарян.

Стилист вспомнил слова Шуры о том труде, с которым уходили лишние килограммы. Поэтому Вартазаряну обидно, что периодически сумевший взять себя в руки и побороть ожирение певец возвращается к старым вещам.

Стоит сказать, что похудение способно не только преобразить внешность человека, но и продлить его годы. Как сообщалось ранее, диетолог назвал простой способ продлить жизнь на 10 лет.