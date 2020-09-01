В Госдуме объяснили, для каких целей Запад использует Тихановскую

Власти стран, входящих в «антироссийский пояс», очень бы хотели иметь руководителем Белоруссии человека, который во всем на них ориентировался. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов.

Так собеседник ФАН отреагировал на новость о том, что руководитель внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров раскритиковал власти Литвы, указав на их пренебрежение суверенитетом Республики Беларусь. По его словам, Вильнюс «перешел все грани приличия», в частности, в сотрудничестве со Светланой Тихановской прибалтийское государство работает совсем «не демократическими методами», пытаясь «раскачать ситуацию» в Белоруссии.

«Прежде всего, я должен заявить, что Тихановская не получила легитимным образом «мандат доверия» от имени белорусского народа и не имеет права представлять его на международных площадках, как это происходит сейчас, — сказал парламентарий. — Она не руководитель суверенного государства!»

Депутат признал, что часть населения Республики Беларусь действительно недовольна результатами прошедших президентских выборов, однако это не основание объявлять главой страны кого попало.

«Тихановская — самая настоящая самозванка, — считает Морозов. — Президентом Белоруссии ее «назначили» какие-то малопонятные организации и государства, которые мало заинтересованы в процветании народа этой страны. Так что, с точки зрения международного права и принятой во всем мире дипломатической практики, поведение Литвы вызывает недоумение и возмущение».

Собеседник ФАН назвал «спорным» вопрос о «суверенитете» Республики Беларусь. По его словам, в настоящий момент неясно, в состоянии ли Минск самостоятельно определять свою судьбу — в этом смысле он сильно зависит от Москвы и от ее позиции.

«Кого именно мы будем поддерживать в качестве руководителя Белоруссии, зависит только от нас, — убежден парламентарий. — Однако юридически она является международно признанным самостоятельным государством, а потому все мировое сообщество должно уважать выбор белорусского народа, который был высказан им 9 августа».

Депутат заявил о намерении Запада «присоединить» Белоруссию к антироссийскому «поясу стран», в который как раз и входит уже упомянутая Литва, а также Латвия, Эстония и Польша.