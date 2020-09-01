Россельхознадзор нашел 58 тонн опасных фруктов из Турции в порту Туапсе

Туапсе, 1 сентября. Специалисты карантинного фитосанитарного контроля обнаружили 58 тонн опасных фруктов, ввезенных из Турции, в порту российского города Туапсе. Об этом сообщила пресс-служба Южного управления Россельхознадзора.

«В четырех партиях свежих фруктов (персики — 39,76 тонны, виноград — 18,664 тонны) из Турции выявлен в живом состоянии карантинный объект для Российской Федерации — средиземноморская плодовая муха», — указано в сообщении.

В управлении Россельхознадзора подчеркнули, что зараженные фрукты запретили к ввозу, чтобы не допустить распространения средиземноморской плодовой мухи на территории РФ.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов призвал защитить российский рынок от иностранных пищевых товаров, в частности, от турецких томатов. По словам эксперта, турецкие помидоры не отвечают тем требованиям, которые к ним предъявляются. Колташов уверен, что Россия в принципе не нуждается в томатах турецкого производства.