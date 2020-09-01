Милиция в Минске пресекла протесты студентов двух университетов

Минск, 1 сентября. Сотрудники милиции пресекли незаконные митинги, которые устроили в Минске учащиеся Лингвистического и Белорусского государственного университетов (БГУ).

Молодежь сгруппировалась на тротуаре возле БГУ недалеко от площади Независимости. Граждане выкрикивали лозунги и аплодировали. Находившиеся рядом сотрудники правоохранительных органов попросили студентов разойтись, однако те отказались выполнить требование.

Было принято решение вызвать автобус с милицией к месту несанкционированной акции. Как только из приехавшего автобуса вышли милиционеры, молодежь разбежалась.

Возле второго вуза также собрались молодые люди и стали выражать протест. Когда к месту так называемого митинга подошли четыре бойца ОМОН, многие студенты предпочли разбежаться.

Группа из нескольких десятков молодых людей осталась стоять на улице, демонстрируя нежелание разойтись. Молодежь силой загнали в здание вуза и закрыли входную дверь.

Напомним, что акции протеста в Белоруссии начались после выборов 9 августа, по результатам которых президентом стал Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов. По мнению несогласных, победила Светлана Тихановская, за которую официально проголосовали менее 11%.

Лукашенко ранее подчеркнул, что в отношении его республики ведется «гибридная война». Некоторые соседние государства пытаются повлиять на обстановку внутри Белоруссии.