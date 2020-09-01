Хирург-онколог назвал опасные симптомы онкозаболеваний

Москва, 1 сентября. Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Сергей Осминин выделил симптомы, которые не стоит оставлять без внимания, чтобы вовремя предотвратить развитие онкологии.

Как отметил доктор, изжога может послужить первым тревожным «звоночком». Также стоит обратить внимание на появление затруднений в процессе глотания. Такое нарушение называют дисфагией. По ощущениям это состояние можно описать не иначе как «встал ком в горле».

По мнению Сергея Викторовича, это один из самых серьезных симптомов. В таких случаях врач рекомендует прохождение гастроскопии (ЭГДС) или рентгенографии. Посредством исследований осматриваются пищевод, желудок, двенадцатиперстная кишка и прочие органы. Эти процедуры позволят определить, что повлияло на нарушение акта глотания — это следствие развития онкологического заболевания или дисфагия проявилась в результате сильного стресса.

Сергей Осминин также призывает обращать внимание на появление кашля или сиплости в голосе. Эти нарушения могут быть признаками воспалительного процесса — рефлюкс-эзхофагита.