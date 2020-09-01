Путин объяснил, как пандемия показала технологический потенциал России

Москва, 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пандемия продемонстрировала потенциал России в технологической сфере.

На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции президент РФ обратил внимание, что в ходе пандемии в школах, средних и высших учебных заведениях удалось организовать дистанционное обучение. Путин отметил, что страна была готова к вызовам пандемии, в том числе технологически и с точки зрения подготовки кадров.

«Это значит, что у нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», — подчеркнул глава государства.

Президент РФ исключил возможность перехода школ на полностью дистанционное обучение. Глава государства отметил, что дистанционное обучение не может полностью заменить реальный, традиционный способ получения знаний, но может его дополнять.