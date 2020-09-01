Путин исключил переход на полностью дистанционное обучение

Москва, 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что никто в России не планирует переходить на полностью дистанционный способ обучения.

По словам Путина, дистанционное обучение не может заменить традиционный способ получения знаний, но может его дополнять.

«Никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению. Нецелесообразно, и ни к чему, повторю. Планов таких нет просто», — подчеркнул президент РФ.

Кроме того, глава государства отметил, что возвращение системы образования к привычной работе – это большая радость. Путин поздравил всех студентов и школьников с началом учебного года и пожелал успехов. Тем не менее глава государства призвал соблюдать все еще сохраняющиеся ограничения из-за коронавируса и беречь здоровье.