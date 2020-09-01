Экс-солист группы «Фристайл» Сергей Вязовский умер на 48-м году жизни

Москва, 1 сентября. Экс-солист советской и российской поп-группы «Фристайл» Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет. Об этом на своей станице в Facebook сообщила супруга музыканта Ирина.

Отмечается, что артист в 2015 году перенес коронарную смерть. Медикам удалось реанимировать музыканта, однако клетки его мозга были повреждены. Супруга Вязовского рассказала, что он пять лет находился под наблюдением медиков в одной из больниц.

«На 48-м году жизни покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж Сергей Вязовский», — говорится в сообщении.

Похороны артиста пройдут в узком кругу из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Напомним, что Сергей Вязовский выступал с группой «Фристайл» в начале 2000 года. Позже он пел в дуэте Kristallin вместе с женой.