Лукашенко заявил об общем отечестве с Россией от Бреста до Владивостока

Минск, 1 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск продолжит тесное сотрудничество с Москвой.

По его словам, в последнее время звучало мнение, что отношения между странами стали прохладнее. Однако Белоруссия и Россия намерены укреплять тесное сотрудничество, как это происходило и ранее.

«Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России Владимиром Путиным — Прим. ФАН) уже сделали эти выводы. И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее отечество. Наше общее отечество, где живут два народа от одного корня. Это отечество от Бреста до Владивостока», — сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов.

Белорусский лидер также добавил, что Минск будет решительно действовать в ответ на санкции со стороны прибалтийских стран. По его словам, Белоруссия намерена перенести транзитные торговые потоки, которые в настоящее время проходят через морские порты Литвы, передает БелТА.

«Конечно, нам немножко будет не выгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду», — отметил Лукашенко.

Ранее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителям властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко.