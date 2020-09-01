Чепа упрекнул Киев в притеснениях русскоязычного населения

Власти Украины признали факт нарушения прав русскоязычных граждан посредством принятия закона о запрете обучения в школах на национальном языке, но это происходит дальше. Президент Украины Владимир Зеленский ничего не может сделать с националистическим движением, которое заинтересовано в реализации данного закона. Такое мнение в разговоре с Федеральным агентством новостей выразил депутат Госдумы Алексей Чепа.

На Украине все русскоязычные школы с 1 сентября перейдут на украинский язык преподавания. Согласно закону об образовании, речь идет об учащихся 5-11 классов. Не менее 80% дисциплин должно вестись на украинском языке. Русскоязычные дети смогут обучаться на своем языке только в начальных классах.

В то же время школы других национальных меньшинств, языки которых признаны странами Евросоюза, еще три года смогут заниматься на родных языках. В старшей школе доля обучения на украинском языке должна будет поэтапно повышаться до 60%.

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, такие решения украинских властей приводят к «притеснениям русскоязычных граждан» в стране.

«Закон об образовании, который вступил в силу на Украине, противоречит всем международным правам. Тем более значим тот факт, что на Украине было более 300 тысяч детей, которые ходили учиться в русскоязычные школы. Их теперь переводят на украинский язык. Хоть официальные власти Украины признали, что тем самым они нарушают права русскоязычных людей, но это происходит дальше», — сказал Чепа.

Стоит отметить, что власти Украины оставляют право вести обучение на национальных языках польским и венгерским школам. Как сообщил парламентарий, в них обучаются примерно 2 тысячи поляков и 17 тысяч венгерских детей.

«Школы оставили до конца 2023 года, потому что эти страны (Польша и Венгрия. — Прим. ФАН) входят в Евросоюз. Чтобы не нарушать законов ЕС, власти не трогают эти школы. После 2023 года Киев будет принимать окончательное решение по их судьбе», — пояснил депутат.

Депутат убежден, что запрет русского языка в украинских школах является последствием той агрессивной политики, которую ведет Киев. По его мнению, у президента Украины были попытки каким-то образом перенести этот закон, но они не увенчались успехом.

«Зеленский абсолютно ничего не может сделать с националистическим движением на Украине. Та же самая проблема происходит с Донбассом, когда незаконные вооруженные формирования выставляют ультиматумы ДНР и ЛНР. Это показывает недееспособность украинской власти», — объяснил собеседник ФАН.

Ранее пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков поговоркой отреагировал на решение Киева перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения.