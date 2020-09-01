Путин рассказал, какие ориентиры помогут найти правильный путь в жизни

Москва, 1 сентября. Никто не знает, какие специальности будут востребованы через 10 лет, однако российская история и культура останутся незыблемыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время открытого урока «Помнить — значит знать».

По словам главы государства, сейчас никто не может сказать, какие предметы будут изучать в 30-х годах этого века нынешние первоклассники. Президент напомнил, что смена актуальности профессий и навыков происходила всегда, но сейчас темпы этих процессов нарастают.

При этом некоторые вещи, как отметил Путин, останутся фундаментальными и незыблемыми. По мнению президента, именно эти вещи так и будут надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни.

«Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважения к ней; наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, в числе подобных ориентиров президент напомнил о традициях страны и об общей памяти, неразрывно связывающей россиян с предками, то есть с теми поколениями, которые не только жили, учились и создавали семьи, но и защищали все это.

«А все это и есть наше Отечество», — подытожил Владимир Путин.

В этом году всероссийский открытый урок, который Путин проводит в формате видеоконференции, посвящен 75-летию Победы в Великой Ответственной войне.