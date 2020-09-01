Адвокат Добровинский объяснил тактику Ефремова и его защиты

Москва, 1 сентября. Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, прокомментировал тактику, выбранную актером театра и кино Михаилом Ефремовым и его защитой в суде.

Добровинский пояснил, что изначально Ефремов признавал свою вину, однако теперь изменил свою тактику.

«Сработает это или нет — покажет только приговор, который будет оправдательным или обвинительным», — сказал Александр Добровинский в беседе с «ПолитРоссией».

Адвокат также добавил, что «сделал все, чтобы найти правду». По его словам, все доказательства вины Ефремова были представлены. Сторона обвинения добавила, что «отмазать» актера свидетельскими показаниями не получится, так как суд учитывает множество факторов.

«Процесс, когда сторонами представляются доказательства, сравним с собиранием мозаики, которая складывается в единую картину. Это касается и свидетельских показаний, и видео, которые были представлены, и каких-то письменных доказательств», — объяснил собеседник издания.

Напомним, актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве. Он сел за руль авто в состоянии алкогольного опьянения и влетел в грузовик, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Он скончался в больнице. В крови артиста, по данным медэкспертизы, были следы не только алкоголя, но и наркотиков. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет тюрьмы. Ефремов на допросе в понедельник заявил, что в день ДТП «ездил искать пиво» и потерял память.