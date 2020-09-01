Париж, 1 сентября. Актер Жерар Депардье абсолютно не симпатизирует французскому президенту Эммануэлю Макрону. Зато хорошо относится к Владимиру Путину.

Выступая на канале Canal+, деятель кино рассказал, что ни разу не встречался с французским президентом, хотя тот звонил с соответствующим предложением. Депардье так и сказал ему, что «не очень хочется встречаться».

Предложение Путина приехать в Россию и получить гражданство актер принял. Он подчеркнул, что потом неоднократно встречался с лидером РФ. Во время совместных бесед актер «много смеялся». Актер подчеркнул, что народ в России при нем живет счастливо.

Он добавил, что ему очень нравятся русские, их музыка, культура и литература.

Стоит напомнить, что лидер РФ недавно обратил внимание на тот факт, что стоимость обучения в российских вузах повысилась. Глава государства рекомендовал внести корректировку в ценовую политику. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул, что после озвученной российским лидером рекомендации образовательные учреждения скорректировали стоимость обучения, учеба станет более доступной, пишет «Ридус».