Ученые предсказали Земле худший сценарий климатической катастрофы

Москва, 1 сентября. Ученые определили, что самый худший сценарий катастрофического изменения климата на Земле подтверждается. К такому выводу пришли исследователи из Лидского университета в Великобритании и Датского метеорологического института, которые занимались изучением темпов повышения уровня моря за последние 20 лет. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале Nature Climate Change.

По данным ученых, уровень Мирового океана с 90-х годов прошлого века поднялся на 7,2 миллиметра из-за таяния льдов в Антарктиде. Об этом свидетельствуют спутниковые наблюдения. Кроме того, из-за разрушения ледяного щита в Гренландии уровень достиг отметки в 10,6 миллиметра, передает «Газета Кемерова».

Исследователи предсказали, что каждый год уровень Мирового океана поднимается на четыре миллиметра. Скорость таяния полярных льдов обогнала все климатические модели.

Предполагается, что в будущем уровень моря повысится на 17 сантиметров. Это приведет к тому, что многие крупнейшие прибрежные города будут чаще страдать от стихийных катастроф.

Стоит отметить, что до сих пор уровень Мирового океана повышался в основном за счет механизма, называемого тепловым расширением. Ученые пояснили, что объем морской воды увеличивался по мере ее нагревания. Однако за последние пять лет таяние льдов и горных ледников обогнало глобальное потепление, которое ранее было основной причиной повышения уровня моря, передает «МИР24».