Жена мэра турецкого города умерла от коронавируса

Диярбакыр, 1 сентября. Коронавирус стал причиной смерти жены мэра турецкого города Диярбакыр. Погибшей было 56 лет.

У политика Шермика Шехмуса и его супруги Саадет Карамехметоглу было 10 детей. Женщина недавно заразилась COVID-19, который активно распространяется на территории Турции. Несмотря на лечение в отделении интенсивной терапии, жену мэра города с населением более 1,5 миллиона человек спасти не удалось.

Ранее коронавирусом заболел мэр курортной Антальи. Мужчине удалось выздороветь, и он призвал граждан соблюдать все необходимые карантинные мероприятия, чтобы остановить вспышку инфекции.

Напомним, в Турции статус зараженных имеют более 270 тысяч человек. Отделения интенсивной терапии в стране забиты больными. Только за прошлые сутки из-за COVID-19 погибло 42 человека.