Ида Галич раскрыла подробности драки с пьяной девушкой Гасанова

Москва, 1 сентября. Блогер Ида Галич рассказала о драке со спутницей популярного блогера Гусейна Гасанова. По ее словам, девушка перебрала с алкоголем и вела себя агрессивно.

«Были в караоке. С ним пришла девушка, которая сильно напилась и очень плохо себя вела, на всех кидалась», — рассказала Галич в шоу «Блеф» на YouTube.

Блогер отметила, что пьяная девушка вцепилась ей в волосы. Звезда попросила Гасанова «убрать свою телку». Однако популярный блогер стал заверять, что это не его девушка. В результате конфликт переместился на улицу.

«Я уже ее стукнула. Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно», — добавила Галич.

После драки Галич обратилась в полицию, ей рекомендовали написать заявление, поскольку у нее остались ссадины и синяки. После случившегося Гасанов объяснил поступок девушки: «она же просто пьяненькая была».

Ранее стало известно, что Ида Галич и Настя Ивлеева, которые раньше очень тесно дружили и снимали совместные видео, публично поругались на фоне публикации списка Forbes, посвященного знаменитостям с самым большим заработком на рекламе в Instagram.