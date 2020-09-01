Лукашенко объяснил санкции стран Прибалтики против Белоруссии

Минск, 1 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал санкции, введенные против республики со стороны прибалтийских стран.

Глава белорусского государства считает, что они выступили против страны по команде. Лукашенко отметил, что Белоруссия будет принимать экономические решения в ответ на санкции.

«Им дали команду «фас», они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», — заявил он.

Как добавил президент Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии нужно быть аккуратнее с республикой, так как граждане этих стран могут воспринять такое отношение к соседнему государству неоднозначно.

В Белоруссии начались массовые акции протеста после выборов президента 9 августа. Победу на них одержал Александр Лукашенко. Президент Белоруссии уверен, что организаторами незаконных митингов являются Запад и США. Спецслужбы республики фиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии, добавил Александр Лукашенко.

Напомним, прибалтийские страны, а именно Литва, Латвия и Эстония 31 августа запретили въезд Лукашенко и еще 29 должностным лицам Белоруссии. МИД Белоруссии после этого предупредил Прибалтику об ответных санкциях.