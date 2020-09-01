Путин назвал главную задачу мировых лидеров

Москва, 1 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная задача мировых лидеров — не допустить повторения страшных событий военных лет.

На всероссийском открытом уроке в режиме видеоконференции глава государства признался, что искренне верит, что школьникам и их родственникам никогда не придется столкнуться со столь тяжелыми испытаниями военных лет.

«В этом вижу задачу лидеров государств, ответственных политиков, общественных деятелей, всех, кто осознает, насколько хрупок современный мир. Верю, что вам не придется пережить подобное никогда, ведь тогда ожесточение было очень страшным, с обеих сторон», — добавил Путин.

Также глава государства назвал переписывающих историю коллаборационистами. Путин подчеркнул, что священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт.