Блогер Миро назвала Ефремова «шутом»

Москва, 1 сентября. Михаил Ефремов показал лицо «усредненного шута» своими выступлениями в суде. Такое заявление сделала в блоге Елена Мироненко.

«Всего один Михаил Ефремов сделал для нашей страны больше, чем все эскортограмные девки», — начала свою очередную запись в блоге Лена Миро.

Блогер привела хронологию выступлений актера Михаила Ефремова во время судебных заседаний. Она последовательно изложила все отказы актера от своих показаний — о том, как Ефремов не помнит день аварии, о видеозаписи, в которой актер признается в преступлении, и про употребление наркотиков.

Ефремов, напомним, отказался от своих показаний, данных после аварии. Миро обвинила Ефремова в попытке уйти от наказания.

«Он показал себя во всей красе. Мелкий. Невменяемый. Грязный. Подлый. Таким, какие они есть на самом деле — эти черные дырки, кумиры миллионов простеньких граждан», — резюмирует Миро.

В комментариях читатели поддерживают Миро и оскорбляют Ефремова. Подписчики строят теории, согласно которым Ефремов может уйти от ответственности. Большинство фолловеров Лены Миро высказывают солидарность с автором блога.

«Воротит, когда его называют «великим актером». Трусливый, ничтожный человек, без совести и чести. Короче, дорога ему на зону, заслужил «заслуженный», — пишет Светлана Кравцова.

«Пусть еще гипнотизера позовут, чтоб тот на сеансе установил, что на самом деле Ефремова в автомобиле не было», — комментирует olesya11am.

«Да, давно было очевидно, что те, кто именуют себя «звездами», — обыкновенные пустышки и бессовестные паразиты, которые ни за что получают космические гонорары и абсолютно не уважают никого, кроме самих себя», — утверждает uliauu.

Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы 8 июня. Актер выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с другой машиной. В результате ДТП погиб водитель автомобиля Lada. По данным следствия Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, позже медики нашли в его крови следы наркотиков. Ефремов сначала признал свою вину в аварии, и даже записал видеообращение к поклонникам. Однако после отказался от показаний.