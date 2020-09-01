Путин: Подвиг победы в Великой Отечественной войне не должен быть забыт

Москва, 1 сентября. Священный всенародный подвиг победы в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства назвал «коллаборационистами сегодняшнего дня» тех, кто соглашается с переписыванием истории.

«Тех людей, которые во время войны сотрудничают с врагом — их, как известно, называли всегда и везде коллаборационистами. Но тех, кто сегодня соглашаются с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня», — заявил Путин в рамках всероссийского открытого видеоурока.

Президент РФ подчеркнул, что такие люди были и будут «всегда и везде». Путин отметил, что у этих людей разные мотивы, но эта проблема «очень актуальна сегодня».

Ранее Путин заявил, что западные политики знают правду о Второй мировой войне, но намеренно искажают ее в своих интересах. По словам президента РФ, западные историки знают, что не Советский Союз напал на фашистскую Германию, а фашистская Германия напала 22 июня 1941 года на Советский Союз.