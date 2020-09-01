Ким Кардашьян порадовала фанатов откровенными фото

Кабо-Сан-Лукас (Мексика), 1 сентября. Американская звезда и предпринимательница Ким Кардашьян порадовала своих фанатов, опубликовав несколько откровенных фотографий в бикини. Снимки с подписью «Happy Place» появились в Instagram-аккаунте модели.

Снимки были сделаны на пляже в Мексике, один из них — в бассейне на побережье. На них Кардашьян элегантно позирует в неоновом раздельном купальнике розового цвета на фоне океана. Волосы знаменитости заплетены в две тугие косы. Отмечается, что в Кабо-Сан-Лукас Ким прилетела, чтобы поучаствовать в фотосессии для своего бренда косметики KKW Beauty. Фотографии в неоновом бикини от бренда White Fox уже набрали 4,6 миллионов лайков и более 20 тысяч комментариев.

В комментариях подписчики восхитились внешним видом 39-летней Ким. «Она — как хорошая бутылка вина — становится лучше с каждым годом», «Выглядишь потрясающе», «Горячая штучка», «Ты очень красивая», — поделились своими эмоциями фанаты. Некоторые девушки писали, что хотели бы выглядеть так же после рождения детей.

Ранее знаменитость раскритиковали за снимки в нижнем белье из новой коллекции собственного бренда. В августе Кардашьян снялась в укороченной серо-голубой футболке и трусах Skims. Подписчики не оценили образ звезды, высказав свое негативное мнение в комментариях под фото.

Несколькими днями ранее сестра Ким Кардашьян Хлоя тоже порадовала фанатов снимком в бикини. На фото девушка с мокрыми волосами позирует в черном купальнике от собственного бренда Good American.